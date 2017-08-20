Havaalanında rüşvet baskını: Polis amirleri gözaltında

Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov’da havaalanında görevli polis amirleri, yabancılardan düzenli olarak rüşvet aldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ukrayna Güvenlik Servisi Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Harkov Uluslararası Havaalanı’nda görevli iki polis amiri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

DHA'nın haberine göre, havaalanı polislerinin turistlerden ve iş gezisine gelen yabancılardan düzenli olarak rüşvet aldıklarının tespit edildiği belirtildi.

Mayıs-Ağustos ayları boyunca havaalanı polislerinin 30 bin grivna (4 bin 100 TL) rüşvet aldıkları belirlendi. Havaalanındaki polis noktalarında ve yakalanan polislerin evlerinde yapılan aramalarda 130 bin dolar ve 500 bin grivna nakit para ele geçirildi.