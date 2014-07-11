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Dünya

Havaalanında nefes almak parayla

Bir havaalanında yolcular sağlanan temiz hava için de vergi ödüyor

11 Temmuz 2014 17:37

Dünyanın pek çok yerinde uçakla yolculuk yapan yolcular çeşitli vergiler ödüyor. Yolcu çıkış vergisi, yakıt harcı ve sigorta bedelleri yolcuların birçok havalimanında ödemek zorunda olduğu ücretler arasında.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Artık Venezüella’daki Maiquetia havalimanından uçan yolcular 127 Bolivar, yani yaklaşık 40 TL nefes alma vergisi ödüyor.

Venezuela Ulaştırma Bakanlığı, "Yeni havalandırma Güney Amerika'da ilk kez Maiquetia'da kullanılıyor" dedi ve bu sistem sayesinde havalimanında bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskinin ortadan kaldırıldığını iddia etti.

Maiquetia havalimanı yönetimi, yeni havalandırma sisteminde ozon kullanarak havanın temizlendiğini öne sürüyor. 

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