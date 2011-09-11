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Dünya

Havaalanı yakınında şüpheli paket paniği WASHINGTON (A.A)

11 Eylül 2011 07:20

-Havaalanı yakınında şüpheli paket paniği WASHINGTON (A.A) - 11.09.2011 - ABD'in Washington eyaleti Dulles Uluslararası havaalanı yakınlarında şüpheli paket bulunduğu bildirildi. Havaalanı sözcüsü Rob Yingling, şüpheli paketin bulunmasının ardından bazı uçuşların farklı pistlere yönlendirildiğini, bir süre sonra ise normale dönüldüğünü söyledi. Ulaştırma Güvenlik İdaresi'nden yapılan açıklamada, şüpheli paketin ''Temiz'' çıktığı, havaalanındaki alarm durumunun sona erdirildiği belirtildi. ABD'de, El Kaide terör örgütü tarafından Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a düzenlenen saldırıların 10. yıldönümü nedeniyle güvenlik önlemleri artırılmıştı.

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