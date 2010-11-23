-HAVAALANI ÇALIŞANI KAÇAK TELEFONLARLA YAKALANDI İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - Atatürk Havalimanı'nda çalışan bir kişi, 90 adet kaçak cep telefonuyla yakalandı. Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda görev yapan polis ekipleri, Dubai'den gelen O.C. isimli yolcudan şüphelenerek çantasını aramak istedi. X-Ray cihazından geçirilen çantada cep telefonu kılıflarının bulunması üzerine bu kişinin havalimanına girişini görüntüleyen kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, A.C'nin pasaport geçişi öncesinde tuvalete girdiğini belirledi. Kamera kayıtlarında Atatürk Havalimanı'nda çalışan V.Ç'nin de aynı tuvalete girerek elinde bir çantayla çıktığının belirlenmesi üzerine V.Ç'nin çalıştığı büroya giren ekipler, burada yaptıkları aramada 90 cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan V.Ç, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilirken, şüphe üzerine valizi arandıktan sonra serbest bırakılan A.C'nin yakalanması için soruşturma başlatıldı.