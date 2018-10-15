Hava yollarındaki tazminatlar için 'Türk lirası' çağrısı

İZMİR, (DHA) - HUKUK Fakültesi öğretim üyesi Dr. Sami Aksoy, döviz kurundaki artışın, \'Hava Yoluyla Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik\'te belirtilen tazminatların haddinden fazla yükselmesine yol açtığını ve bu durumun hava yolu şirketlerinin aleyhine olduğunu söyledi. Aksoy, \"Yönetmelikte yapılacak değişiklikle parasal değerler eurodan çıkarılmalı, düşürülmeli ya da bilet bedeli gibi üst sınır getirilmelidir\" dedi.

Taşıma hukuku üzerine çalışmalarıyla bilinen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Sami Aksoy, Türk havacılık mevzuatında, uçuş iptalinde yolculara belli şartların mevcudiyeti halinde güzergah değişikliği ve bilet iadesinin yanı sıra ek parasal tazminat hakkı tanındığını belirtti. AB\'nin 261/2004 sayılı tüzüğüne paralel olarak hazırlanan yönetmelikte, tazminatların euro üzerinden hesaplandığını kaydeden Aksoy, döviz kurundaki artışın, tazminatların da haddinden fazla yükselmesine neden olduğunu söyledi. Aksoy, \"Örneğin; yolcu, havalimanına gelmiş ve iptalden o an haberdar edilmiş ise yolcuya planlanan hareket saatinden en fazla bir saat önce ayrılmasına ve son varış yerine planlanan varış saatinden en fazla 2 saat sonra ulaşmasına olanak veren yeni bir uçuş teklif edilmediği sürece, yolcu hava yolu şirketinden uçuş mesafesine göre değişen oranda tazminat alma hakkına sahiptir. Ancak havacılık sektöründe uçuş iptalleri teknik ya da operasyonel bir sebepten de gerçekleşmiş olabilir. Şayet uçuşu icra eden hava yolu şirketi tüm tedbirleri almasına rağmen hava durumu, grev gibi olağanüstü hallerin iptale neden olduğunu kanıtlayabildiği takdirde tazminat ödemekle yükümlü olmaz. Bu noktada; iptal, yolcu hakları ve euro ilişkisine değinmekte de fayda var\" diye konuştu.

\'OLMASI GEREKEN HUKUKA UYGUN DEĞİL\'

AB para birimi eurodaki yükselişin, yolcu hakları açısından da hava yolu şirketlerinin aleyhine olduğunu dile getiren Aksoy, \"Yolcu Hakları Yönetmeliği\'ndeki tazminatlar, AB tüzüğü gereği euro üzerinden kaleme alınmıştır. Ancak 1 euronun yaklaşık 6,8 TL olması, tazminatların da haddinden fazla yükselmesine neden olmuştur. Bir örnek vermek gerekirse tüm iç hat uçuşlarında tazminat, 100 euronun karşılığı Türk Lirasıdır. Yani ortalama 150 TL bedelle bilet satın alan bir kimsenin, uçuşu iptal olur ve tazminat şartları sağlanırsa yolcu, genel başvuru hakkının yanı sıra yaklaşık 680 TL ek tazminata kavuşmaktadır. Bu durum, olması gereken hukuka uygun değildir\" dedi.

\'YENİ DÜZENLEME\' ÇAĞRISI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılı içinde \'Yolcu Hakları Yönetmeliği Taslağı\' yayımlandığını; ancak yönetmelikte henüz değişiklik yapılmadığını hatırlatan Aksoy, \"2017’de yayımlanan bu taslakta, iç hat uçuşlar bakımından 100 yerine 50 euro; 1500 kilometre veya daha kısa tüm dış hat uçuşlarında ise 250 yerine 125 euro hükme bağlanmıştı. Eğer AB mevzuatına uyum sürecine etki etmeyecekse yönetmelikte yapılacak bir değişiklikle parasal değerler eurodan çıkarılmalı, düşürülmesi ya da bu konuda bilet bedeli gibi üst sınır getirilmelidir\" diye konuştu.

DIŞ HAT UÇUŞLARINDA TAZMİNAT ARTIYOR

Dr. Sami Aksoy, dış hat uçuşlarında tazminatların arttığını da belirterek, \"Örneğin; İstanbul ile KKTC Ercan arası uçuş yaklaşık 760 kilometre uzunlukta. Yönetmeliğe göre tazminat olarak dış hat uçuşlarında yolculara 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 euronun Türk Lirası cinsinden karşılığının ödenmesi gerekir. Buna göre, olağanüstü bir durum olmaksızın uçuş iptaline karar veren hava yolu şirketleri bu rotada yolcu başına yaklaşık bin 700 TL tazminat ödemek zorunda. Bin 500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 euro, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 euro veriliyor. Tazminat alacaklarının Türk lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken biletin satın alındığı, yani bilet için ödemenin yapıldığı güne ait Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınıyor\" dedi.

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