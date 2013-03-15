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Ekonomi

Hava yolculuğu kısalıyor

İstanbul’dan Bodrum, Antalya, Adana ve Trabzon gibi yoğun yolcu talebi olan güzergahlarda rotanın kısaltılması için çalışma yapılıyor

15 Mart 2013 13:56

Uçuş rotaları yeniden düzenleniyor. İstanbul-Bodrum arası 13, İstanbul-İzmir arası 6, İstanbul-Trabzon ise 3 dakika kısalacak.

40 yıl önce belirlenen uçuş rotaları günümüz teknolojisine göre yenilenecek. Yeni düzenlemeyle birlikte uçuş mesafeleri 13 dakikaya kadar kısalacak.

İstanbul-İzmir arası şu anda 1 saat sürüyor. Yeni rotayla birlikte 6 dakika kısalacak ve 54 dakikada uçulabilecek.

1 saat 10 dakika süren İstanbul-Bodrum uçuşu da 13 dakika kısalarak 1 saatin altına inecek. Gidiş dönüş olarak düşünüldüğünde uçuş süresinden 26 dakika tasarruf edilecek.

İstanbul-Dalaman 6, İstanbul-Adana 5, İstanbul-Trabzon 3 dakika daha kısa olacak.

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