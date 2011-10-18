-Hava yeniden ısınacak ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava, yarından itibaren ülkeyi terk edecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde 7-9 derece artacak. Geçen hafta sonu Balkanlar üzerinden gelerek yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava kütlesi, Trakya ile yurdun kuzeybatı kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesine, hava sıcaklıklarının da ülkenin batı bölgelerinde 8-10 derece azalmasına neden olmuştu. Soğuk ve yağışlı hava kütlesi, yarın kuzey ve doğu bölgelerinde etkili olduktan sonra ülkeyi terk edecek. Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin doğuya doğru kaymasıyla hava sıcaklığı bugün ve yarın doğu bölgelerinde azalırken, yarın batıdan itibaren 7-9 derece artmaya başlayacak. 20 Ekim Perşembe gününden sonra yurt genelinde yağış beklenmezken, havalar parçalı ve az bulutlu olup, sıcaklık artışları hafta sonuna kadar tüm yurtta etkili olacak. Bugün Akdeniz ve Karadeniz'de görülen fırtına yarın da Karadeniz'de etkili olduktan sonra 20 Ekim Perşembe gününden itibaren etkisini kaybedecek. Ankara ve İstanbul'da, önümüzdeki 5 gün içinde hava sıcaklığının en yüksek 19, İzmir'de ise 23 dereceyi görmesi bekleniyor.