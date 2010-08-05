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HAVA YASTIKLARINI ÇALAN HIRSIZA SUÇ ÜSTÜ İSTANBUL (A.A)

05 Ağustos 2010 18:57

-HAVA YASTIKLARINI ÇALAN HIRSIZA SUÇ ÜSTÜ İSTANBUL (A.A) - 05.08.2010 - İstanbul'un çeşitli ilçelerinde otomobillerin hava yastıklarını çalarak tanesini 2 bin 500 liradan sattıkları ileri sürülen 3 kişi adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Kadıköy'de önceki gün sabah saatlerinde bir otomobilin direksiyon bölgesindeki hava yastığını almaya çalışan Süleyman P. (48), polisler tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık sırasında çevreyi gözleyen bir kişi ise olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Süleyman P'nin suç ortakları olduğunu belirledikleri Gültekin P. (32) ve Ali Ç'yi (31) de Sultanbeyli'de gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 15 adet hava yastığı bulundu. Şüphelilerin, otomobillerin direksiyon bölgesindeki hava yastıklarını 5 dakika gibi kısa bir sürede çıkartarak çaldıkları ve tanesini 2 bin 500 liradan bazı otomobil ürünleri satan şirketlere sattıkları tespit edildi.  Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, Kadıköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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