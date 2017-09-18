Hava üslerinde turuncu alarm: İzinler geçici olarak kaldırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK ve IŞİD'in kış yapılanması hazırlıklarına izin vermemek için sınıra yakın hava üslerinde turuncu alarma geçtiği açıklandı.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde konuşlu bulunan savaş uçakları Kuzey Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan örgütlerin kış yapılanmasına izin vermemek için teyakkuza geçti.

Milliyet gazetesinin haberine göre, 24 saat esasına göre sınır hattı ve Kuzey Irak'taki kamplardan görüntü elde eden İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) belirlediği noktalara anında müdahale etmek üzere savaş uçakları hazır bekletiliyor.

Takviye savaş uçağı istendi

Kuzey Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan PKK ve IŞİD'in hareketliliğinin İHA'lar tarafından sürekli kontrol altında tutulduğu ve Türkiye sınırına kaymalara karşı savaş uçaklarının anında devreye girdiği bildirildi.

Turuncu alarmın verildiği üsse Türkiye'nin değişik üslerinden 20 takviye savaş uçağının da istendiği belirtildi.