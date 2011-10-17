-Hava ulaşımına kötü hava engeli İSTANBUL (A.A) - 17.10.2011 - İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava ve rüzgar, hava ulaşımı da olumsuz etkiledi. İstanbul'da etkili olan parçalı çok bulutlu ve fırtınalı hava, Atatürk Havalimanı'nda uçak seferlerini olumsuz etkiledi. Çok bulutlu ve rüzgarlı hava nedeniyle Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçaklar, havada tur atmak zorunda kalıyor. Önceliğin iniş yapan uçaklara verilmesi nedeniyle havalimanından kalkış yapacak uçaklar da gecikmeli olarak havalanıyor. Kalkış yapacak uçaklar zaman zaman kuyruklar oluşturuyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, İstanbul'da bugün parçalı çok bulutlu ve aralıklarla sağanak yağışlı bir hava görüleceğini belirterek, rüzgarın fırtına şeklinde gündüz saatlerinde güney ve güney batı yönünden (lodos) saatte 40-60 kilometre hızla, akşam saatlerinde ise hızını artırarak yine aynı yönden saatte 50-70 kilometre hızla eseceğini bildirdi. -Dörtyol'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle Hatay-Adana karayolunun bir bölümünün 1 saat süreyle trafiğe kapandığı, bazı narenciye bahçelerinin zarar gördüğü bildirildi. Karakese Belediye Başkanı Yusuf Soylu, gece başlayan ve yer yer devam eden yağışların hayatı olumsuz etkilediğini söyledi. Meteoroloji yetkililerinden aldıkları bilgiye göre, metre kareye 13 kilogram yağış düştüğünü ifade eden Soylu, şiddetli yağış nedeniyle Hatay-Adana karayolunun İSDEMİR kavşağı bölümünün 1 saat süreyle trafiğe kapatıldığını, yolda bozulmaların olduğunu kaydetti. Ekiplerin çalışması sonucu karayolunun kontrollü olarak ulaşıma açıldığını belirten Soylu, bazı narenciye bahçelerinin de yağış nedeniyle büyük zarar gördüğünü söyledi. İmkanları ölçüsünde yağış nedeniyle yaşanan olumsuzlukları gidermeye çalıştıklarını vurgulayan Soylu, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.