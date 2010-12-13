-HAVA ULAŞIMINA KAR ENGELİ MALATYA (A.A) - 13.12.2010 - İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı Diyarbakır'daki hava muhalefeti nedeniyle Malatya Erhaç Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı. Alınan bilgiye göre, İstanbul-Diyarbakır seferini yapan PGT 192 sefer sayılı yolcu uçağı Diyarbakır'daki şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle alana iniş yapamayınca Malatya Erhaç Havaalanı'na yönlendirildi. Yolculardan bazılarının aynı uçakla İstanbul'a döndüğü, bazılarının ise otobüslerle Diyarbakır'a hareket ettiği öğrenildi.