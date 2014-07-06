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Ekonomi

Hava taşımacılığında rekor kırıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin verilerine göre, Türkiye geneli havalimanlarında 16 milyon yolcuya hizmet verilerek rekor kırıldı

06 Temmuz 2014 18:01

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2014 yılı Haziran ayı verilerini açıkladı. Haziran ayında havalimanları toplam uçak trafiğinin bir önceki yılın haziran ayına göre iç hatlarda yüzde 7,8 artışla 65 bin 308, dış hatlarda yüzde 8,7 artışla 61 bin 093 olmak üzere toplamda yüzde 8,2 artışla 126 bin 401 olduğu belirtildi.

İbrahim Yıldız’ın DHA’da yer alan haberine göre, 2014’ün Haziran ayında Türkiye geneli havalimanlarında 16 milyon yolcu hizmet verilerek rekor kırıldı.

Verilen bilgilere göre, Haziran 2014’te, havalimanlarında (direkt transit dahil ) toplam 16 milyon 673 bin 37 yolcuya hizmet verildi ve toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı.

 

Atatürk Havalimanı rekor kırdı

 

Haziran ayında yolcu artışına paralel olarak uçak trafiğinde gözle görülür bir artış meydana geldi. Artışın en çok görüldüğü havalimanı ise ilk altı aylık dönemde Türkiye geneli uçak ve yolcu trafiğinin yüzde 35’nin karşılandığı Atatürk Havalimanı oldu.

 

 

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