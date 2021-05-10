Hava sıcaklıkları artıyor, yaz geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni haftaya dair hava tahmin haritasına göre yurtta yağışlar etkisini kaybediyor ve güneşli hava Türkiye geneline hakim oluyor. İstanbul'da sıcaklıklar birkaç gün içinde 6 derece daha yükselecek.

Mayıs ayının ortaları gelirken yaz kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor. Tahminlere göre bugün İstanbul’da 19 derece dolaylarında seyredecek hava, hafta ortasından itibaren 26 dereceye kadar yükselecek. Tüm yurtta sıcaklık artışları beklenirken, yerel yağışlar haricinde yağmur beklenmiyor.

Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu

Ankara: Az bulutlu ve açık 18



İstanbul: Az bulutlu ve açık 19



İzmir: Az bulutlu ve açık 28



Adana: Az bulutlu ve açık 31



Antalya: Az bulutlu ve açık 28



Samsun: Parçalı bulutlu 16



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 14



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25.