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Hava sıcaklıkları artıyor, yaz geliyor!

10 Mayıs 2021 10:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni haftaya dair hava tahmin haritasına göre yurtta yağışlar etkisini kaybediyor ve güneşli hava Türkiye geneline hakim oluyor. İstanbul'da sıcaklıklar birkaç gün içinde 6 derece daha yükselecek.

Mayıs ayının ortaları gelirken yaz kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor. Tahminlere göre bugün İstanbul’da 19 derece dolaylarında seyredecek hava, hafta ortasından itibaren 26 dereceye kadar yükselecek. Tüm yurtta sıcaklık artışları beklenirken, yerel yağışlar haricinde yağmur beklenmiyor.

Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu

Ankara: Az bulutlu ve açık 18

İstanbul: Az bulutlu ve açık 19

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25.

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