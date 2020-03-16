Hava sıcaklıkları 12 dereceye kadar düşecek

Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışın etkisi altında. İç bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor. Marmara ve Ege bölgelerinde ise kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 12 derece düşmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güney ve İç Ege ile Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) olmak üzere yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimler ile akşam saatlerine kadar Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Akdeniz bölgesinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

İstanbul: 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ankara: 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İzmir: 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu

Antalya: 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Trabzon: 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Erzurum: 4°C

Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.