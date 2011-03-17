-HAVA SALDIRISINDA ÖLÜ SAYISI 35'E YÜKSELDİ İSLAMABAD (A.A) - 17.03.2011 - Pakistanlı yetkililer, ülkenin kuzeybatısındaki aşiretler bölgesinde Amerikan insansız hava aracının düzenlediği taarruzda ölenlerin sayısının 35'e yükseldiğini belirtirken, saldırıda sivillerin ve polislerin de öldüğünü bildirdiler. İslamabad'daki federal hükümet tarafından atanan Hayber-Pahtunhva Eyalet Valisi Seyid Mesud Kausar, yayımladığı açıklamada, "Aşiret jirgasını (toplantısını) hedefleyen ve çok sayıda polis ile aşiret mensubunun ölümüne yol açan bu insansız hava aracı saldırısını şiddetle kınıyorum" dedi. Son 3 yılda en çok can kaybına yol açan, 9 gün içindeki 7. saldırıda, Pakistan Talibanı ve El Kaide'nin kalesi Kuzey Veziristan'ın aşiret bölgesindeki hedefe 4 füze atılmıştı. Bölgeden isminin açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili ise ölenlerin çoğunun aşırı dinci militanlar olduğunu, ancak birkaç sivilin de saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.