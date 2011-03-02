-HAVA SALDIRISI PETROL FİYATLARINI ARTIRDI NEW YORK (A.A) - 02.03.2011 - Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatları, olayların sürdüğü Libya'da önemli bir petrol terminali yakınına düzenlenen hava saldırısından sonra arttı. Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin ülkenin doğusundaki toprakları geri almak için karadan ve havadan başlattığı saldırıdan sonra önemli bir petrol terminaline yakın Brega bölgesine yönelik hava saldırıları petrol fiyatlarını 2,5 yılın en yüksek seviyelerine yükseltti. Piyasa uzmanları, saldırıların Libya'nın en büyük depolama ve ihracat terminallerinden birinin bulunduğu yerin yakınına yapılmasına, piyasanın tepki verdiğini söylediler. ABD ham petrolünün varil fiyatı nisan ayı teslimi 2,57 dolar değer kazanarak 102.20 dolara çıktı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı nisan ayı teslimi de 1,80 dolar yükselişle 117.22 dolardan işlem görmeye başladı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 24 Şubatta 120 doları yaklaşmıştı. Petrol fiyatlarındaki artışta dünyanın en büyük enerji tüketicisi ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarındaki beklenmedik düşüş de etkili oldu. ABD Enerji Bakanlığına bağlı Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) haftalık raporuna göre, ham petrol stokları geçen hafta 400 bin varil azalarak 346.4 milyon varile düştü. Ham petrol stoklarının 25 Şubatta biten haftada 1,6 milyon varil artması bekleniyordu. Aynı haftada benzin stokları da 3,6 milyon varil (yüzde 1,5) gerileyerek 234.7 milyon varil oldu. Benzin stoklarının da 900 bin varil artacağı tahmin ediliyordu.