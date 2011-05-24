-HAVA SAHALARININ KISMEN KAPATILMA SÜRESİ UZATILDI KOPENHAG (A.A) - 24.05.2011 - Danimarka Havasahası Kontrol Dairesi Naviair'in bugün öğleden sonra, İzlanda'da faaliyete geçen Grimsvötn yanardağının kül püskürtmeye devam etmesinden dolayı Danimarka ve Grönland'de hava sahasının kısmen kapatılma süresini uzatma kararı aldığı bildirildi. Öte yandan, bu sabahın erken saatlerinde Kuzey denizi üstünde 6 bin metre irtifanın altında bulunan küçük bir hava sahasını kapatan Danimarkalı makamlar, kapatılan bölgeyi Danimarka topraklarının büyük bir kısmının bulunduğu ve güney ucu Almanya'da kalan Jutland yarımadasına kadar genişletti. Naviair'in sözcüsü Jan Eliassen, Danimarkalı yetkililerin aynı zamanda, Grönland hava sahasının kısmen kapatılma süresini de uzattığını belirtti. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, İskoçya'nın Aberdeen kentine yapılacak olan uçak seferi ile Grönland'in Kangerlussuaq kentine yapılacak uçak seferinin bugün iptal edildiği ifade edildi.