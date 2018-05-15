Hava Kuvvetleri'nin kripto yapılanmasına 18 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY\'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 87 kişiden 21\'i adliyeye sevk edildi. Mahkeye çıkarılan şüphelilerden 18\'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki kripto yapılanmasına yönelik geçen Perşembe günü İzmir merkezli 15 ilde operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında açığa alınan 91 muvazzaf asker ile 5 sivil imam hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ekiplerin belirlenen adreslere yaptığı baskında 87 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında soruşturmanın açılmasını sağlayan \'buluntu flash bellek\'in hazırlayıcılarından olduğu öne sürülen ve örgütün sözde hususi imamlarından İ.S.\'nin de bulunduğu belirtildi. Örgütün kripto yapılanması soruşturmasının başlamasına neden olan buluntu flash belleğin 2006 yılında İzmir\'de Ege Ordusu Komutanlığı\'na teslim edildiği ve darbe girişiminin ardından \'Yurtta Sulh Konseyi\' üyesi olarak yargılanan eski Orgeneral Akın Öztürk\'ün oluşturduğu \'Güneş çalışma grubu\' tarafından kayda değeri olmadığı gerekçesiyle incelenmediği ortaya çıktı. Flash bellek üzerinde yapılan ilk incelemede, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki 5 binin üzerinde askerin davranışlarına göre fişlendiği belirlendi. Söz konusu flash bellekten daha önce bazı soruşturmalarda da bahsedildiği tespit edildi.

\'ADİL ÖKSÜZ\'ÜN GÖZLERİ DOLDU\'

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü olan S.B.\'nin 2017\'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na verdiği ifadede, flash bellekten bahsettiği, flash belleğin kaybolmasından sonra Adil Öksüz ile görüştüğünü söylediği ve Öksüz\'ün gözlerinin dolduğunu anlattığı ifade edildi. Ekiplerin kripto yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda FETÖ\'nün askerlerden sorumlu 5 mahrem imamdan 2\'sinin yurt dışına firar ettiği, gözaltı listesindeki hava istihbarat astsubay Erdal D.\'nin ise darbe girişimi öncesi geçici görevle gittiği Yunanistan\'dan dönmediği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 18\'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3\'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında örgütün sözde hususi imamlarından İ.S.\'nin de bulunduğu diğer şüphelilerin ise emniyette sorgusunun sürdüğü belirtildi.