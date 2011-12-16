Hava Kuvvetleri'ne yanlış koordinatları yüzbaşı mı verdi?

T24 - Taraf gazetesinin “Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın, PKK’lıların bulunduğu yer ile ilgili olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na yanlış bilgi verdiği” haberlerine Genelkurmay’dan gelen “yanlış koordinat yok, taslak var” şeklindeki açıklamayı, bizzat yanlış bilgi verilmesi üzerine yanlış yerleri bombalayan pilotların hazırladığı raporun yalanladığı iddia edildi. TSK bünyesinde yanlış koordinat veren yüzbaşı hakkında soruşturma açıldı. Önce olayı reddeden yüzbaşı, bilgisayarlarının incelenmesi sonucu olayı itiraf ettiği öne sürüldü.

Genelkurmay Başkanlığı, Taraf ’ta önceki gün yayımlanan “Bombalanacak hedefler, İkinci Hava Taktik Komutanlığı tarafından Hava Kuvvetleri’ne 18 kez yanlış verildi, hedefleri vurmaya giden jetler, dağı taşı bombalayarak üslerine geri döndü” haberi üzerine bir açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamada, hedeflerin başarıyla vurulduğu, habere ilişkin listenin taslak olduğu, “sansasyon yaratmak amacıyla, hiçbir araştırma yapılmadan, sadece ele geçirilen taslak bir çalışmaya dayanarak kamuoyuna aktarıldığını” iddia edildi.





Taraf, operasyonun ardından göreve giden pilotların hazırladığı rapora ulaştı. Taraf gazetesinden Mehmet Baransu'nun haberine göre; Genelkurmay’ı yalanlıyor. Raporda koordinatların hatalı verildiği, yanlış adreslerin bombalandığı açıkça belirtiliyor. Raporda örnek olarak verilen koordinat da, Taraf ’ın okurlarına duyurduğu listenin ilk sırasında yer alan koordinat.

Yüzbaşı hakkında soruşturma



Bu raporun yanı sıra konuyla ilgili Genelkurmay’ı yalanlayan yeni bilgilere de ulaştık. Hatalı koordinat verilen yüzbaşı hakkında soruşturma açıldı. Yüzbaşının verdiği ifade, olayı önce reddedip, belgelerin gelmesi üzerine kabullenmesi, konuyla ilgili 2. Ordu Komutanlığı’nda yaşanan gelişmelerin ayrıntıları da Genelkurmay Başkanlığı’nın ikinci bir açıklama yapması gerektiğini ortaya koyuyor. İşte Genelkurmay Başkanlığı’nın taslak diyerek yalanlamaya çalıştığı olayın tüm ayrıntıları;



Hava Kuvvetleri yapılan her görevden sonra o görevle alakalı bir rapor hazırlar. Yapılan işlemler, göreve çıkan personel tarafından, uçak ve bombalamanın durumunu bu raporlarda yer alır. Aynı raporda ayrıca görülen aksaklıklar da anlatılır. Buna da “görev sonuç raporu” denir.

Sekiz pilot Taraf’ı doğruladı



Taraf ’ın, “yanlış koordinat verilerek dağ taş bombalandı” haberindeki operasyonun ardından da benzer bir rapor hazırlanmış. Raporun tarihi 30 Ekim 2011. Yani Genelkurmay Başkanlığı’nın “operasyonu başarıyla yaptık” dediği tarih. Raporu sekiz kişi hazırlamış. Yüzbaşı Ümit Taşdemir, Üsteğmen Yunus Aladaş, Üsteğmen Abdullah Kural, Yüzbaşı Ülfet Ongun, Üsteğmen Kürşad Harmancı, Kurmay Yüzbaşı Mustafa Turan, Üsteğmen Tolga Sezer ve Yüzbaşı Ali Halis Çelik.



Raporda, operasyona Erhaç Meydanı’ndan kalkış yapılarak başlandığı, yakıt ikmali yapıldığı, buna müteakiben hedef bölgelerine gidildiği, operasyonun ardından görevin tamamlandığı belirtiliyor. Raporun en dikkat çeken kısmı 14. maddesi. “Görülen aksaklıklar” başlığıyla verilen bölümde, pilotlar kendilerine yanlış koordinat verildiğini üslerine rapor olarak bildiriyorlar. Örnek olarak verdikleri koordinat da, Taraf ’ın verdiği listenin en başında bulunan yanlış 18 koordinattan ilki. Raporun Genelkurmay’ı yalanlayan bölümü aynen şöyle;

Koordinatlar yanlıştı



“İKİORKOM’dan gönderilen Grid Koordinatlar ile Coğrafi koordinatlar arasında tutarsızlık bulunduğu, örnek olarak mesajdaki bir numaralı hedefe ait olan 38 SMG 73504-15532 Grid koordinatın, coğrafi koordinata 3712. 037K-4419.670D olarak çevrilerek verildiğini, ancak İKİBHHM ve 171’inci Jet Filo Komutanlığı tarafından yapılan incelemede doğru koordinatın 3711.115-4442.090D 8215 feet olarak tespit edildiğini, bu durumun kritik zamanlı görev planlarını olumsuz yönde etkilediği ve zaman kaybına sebep olduğu.”

Genelkurmay kapatmaya çalıştı



Raporun 14. maddesinde de açıkça görüldüğü gibi, koordinatların yanlış verildiği üslere bildiriliyor. Genelkurmay Başkanlığı’nın da “taslak çalışma” diyerek olaya kapatmaya çalıştığı anlaşılıyor. Çünkü, olay Genelkurmay’ın dediği gibi “Basında yer alan ve 20 hedefi gösteren liste, üzerinde çalışılan, ancak onaylanmamış bir ön çalışma (taslak) ürünüdür” olsaydı, görev olarak bu görevi icra edecek birimlere bu taslağın ulaşmamış olması gerekirdi. “Taslak” ulaştığı gibi, operasyon da bu koordinatlar ışığında yapılmış ve sonuç raporunda da koordinatların yanlış verildiği belgelenmiş.

Yüzbaşı: Haber yalan ekleme var



Olayla ilgili Eyyüp Atlıhan’ın da bilgisine başvuruldu. Atlıhan açıklamasında, “gazetede çıkan mesajın kendisine ait olmadığını” iddia etti. Kendisinin sadece grid koordinatları gönderdiğini, koordinat sayısının 20 değil 26 olduğunu, gazetede çıkan yanlış coğrafi koordinatların sonradan başkaları tarafından ilave edildiğini” ifadesinde belirtti. Atlıhan ifadesinde ayrıca, evrakın acil olmasından dolayı, “harekat yıldırım” koduyla öncelikle, grid koordinat ile hazırlanıp komuta katına imzalatıldığını, ardından mesajı çektiğini, belgede ıslak imzalı bir şekilde sadece grid koordinatların olduğunu, coğrafi koordinatlar bulunmadığını söyledi.

Bilgisayar gelince gerçekleri “kısmen” kabul etti



Savcılık ifadesinin ardından bilgisayarların “outlook” dökümü Kara Kuvvetleri’nden savcılığa ulaştırıldı. Bilgisayarların gelmesi üzerine de Taraf ’taki belgenin gerçek olduğu, mesajın Yüzbaşı Atlıhan tarafından gönderildiği ve koordinatların grid ve coğrafi olarak gönderildiği ortaya çıktı.



Bu bilgi üzerine Atlıhan olayı hatırladığını belirtip, mesajın kendisi tarafından gönderildiğini kabul etti ve şu şekilde ifade verdi: “İşlemin hızlanması için mesajın elektronik kopyasını (Taraf ’ta çıkan hatalı coğrafi koordinat bulunan belgeleri) 2’nci Hava Kuvvetleri (Diyarbakır) Harekat Başkanlığı’ndaki bir kurmay albay adına “outlook”tan gönderdim. Ancak coğrafi koordinat kısmını dikkate almamalarını grid koordinat kısmının doğru olduğunu telefon ile 2’nci Hava Kuvvetleri’nde kim olduğunu hatırlamadığım bir yüzbaşıya bildirdim. Bilahare doğru coğrafi koordinatlı sureti göndereceğini belirttim. Bir saat sonra da gönderdim.”



Genelkurmay Başkanlığı önceki gün yaptığı açıklamada, Taraf ’ın verdiği belgelerin taslak bir çalışma olduğunu söylemesine ve hedeflerin vurulduğunu belirtmesine rağmen, konuyla ilgili askeri savcılığın yaptığı soruşturma halen devam ediyor.

Malatya ve Diyarbakır karıştı: Kim sızdırdı



Taraf ’ın haberinin ardından Malatya ve Diyarbakır’da konuyla ilgili hareketli saatler yaşandı.



Diyarbakır Harekat Merkezi’nde Korgeneral Mehmet Veysi Ağar’ın emriyle Albay Ahmet Kazdal, Taraf ’ta yayımlanan belgeleri kimin dışarı çıkarttığıyla ilgili inceleme başlattı.



Gece geç saatlere kadar askerler sorgulandı. Malatya 2. Ordu Komutanlığı’nda da durum Diyarbakır’dan farksızdı. 2’nci Ordu Komutanlığı18 koordinatı yanlış veren Yüzbaşı Eyyüp Atlıhan hakkında soruşturma başlattı. Savcı Albay Şafak Yüksel açtığı soruşturma kapsamında, 2. Ordu Harekat Başkanlığı’ndan “Hava isteklerinin nasıl yapıldığını, Eyyüp Atlıhan’ın görevinin ne olduğunu, Taraf ’ta çıkan olay ile ilgili yapılan yazışmaların neler olduğunu ve gazetenin bir nüshasını” istetti.



