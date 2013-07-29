Hava Kuvvetleri'nden üç komutanın YAŞ öncesinde istifa ettiği öne sürüldü

Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Nezih Damcı ile Hava Eğitim Komutanı Tümgeneral Atilla Öztürk’ün Yüksek Askeri Şura’nın 1-4 Ağustos ayındaki toplantısı öncesinde istifa ettikleri öne sürüldü. hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Hava Teknik Okullar Komutanı Tümgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun da istifa eden generaller arasında olduğu belirtiliyor. Her üç istifanın durdurulması için Genelkurmay Başkanlığı’nın devreye girdiği bildirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Nezih Damcı’nın Uludere’de 34 sivil vatandaşın yaşamını yitirmesiyle ilgili gelmişti.

Hava Kuvvetleri'nde 2013'te 170 isitfa

2013 yılı başından bugüne kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 123’ü pilot olmak üzere 170’e yakın subayın istifa ettiği bildirildi. Askeri kaynaklar, “maaş yetersizliği, ailevi nedenler ya da diğer mazaretler nedeniyle ayrılmak isteyen personelin bu talepleri her yılın Ocak ayından itibaren alınmaya başlanır. Zorunlu hizmetlerini tamamlayan pilotların büyük çoğunluğu da ekonomik nedenlerden dolayı özel havayollarını tercih ediyor” değerlendirmesini yaptı.