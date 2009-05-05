Hava Kuvvetleri'nden 2 istifa

’En önü açık’ makamlardan Hava Harp Okulu’nun komutanı Tümgeneral Sinan Şanlı ile Ege semalarında yaşanan ’it dalaşları’ da dahil en kritik operasyonları yapan 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı’nın ’iki numarası’ Tümgeneral Levent Türkmen, istifalarını vererek görevlerinden ayrıldı.



Hürriyet’in haberine göre; Hava Kuvvetleri, kritik noktalarda görev yapan iki tümgeneralin istifasıyla sarsıldı. Hava Kuvvetleri’nde yükselmek için en önemli makamların başında kabul edilen Hava Harp Okulu Komutanlığı’na geçen ağustosta atanan Tümgeneral Sinan Şanlı, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etti. Bir diğer istifa da 1’inci Taktik Kuvvet Komutanlığı’ndan geldi. Ege Denizi’ndeki it dalaşları dahil Hava Kuvvetleri’nin hayati operasyonlarını yapan Taktik Kuvvet’in iki numarası ve Komutan Yardımcısı Tümgeneral Levent Türkmen, görevinden ayrıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Şanlı ve Türkmen’in istifa isteklerini işleme koydu. Bu iki kritik makama henüz atama yapılmazken, resmi kaynaklar istifalarla ilgili yorum yapmadı.



Kulislerdeki iddialar



Ergenekon mu: Kulislerde, istifalarla ilgili çeşitli iddialar var. Bir iddiaya göre Hava Kuvvetleri iki generalin görevden ayrılmasını bizzat istedi. Tümgeneral Sinan Şanlı, Hava Harp Okulu Komutanlığı’na atanmadan önce Hava Harp Akademisi Komutanı’ydı. Bu sırada Harp Akademileri’nde, Ergenekon ve ’Karargáh Evleri’ne üyelik şüphesi duyulan bir askeri personel hakkında ön soruşturma yapıldı. Bu isim, daha sonra tayin olduğu Kayseri’de, geçtiğimiz aylarda tutuklandı. Bu süreçte, komutanlığın prosedürel işleyişi kaynaklı bir sorun olabileceği ve bunun da Şanlı’yı olumsuz etkilediği öne sürülüyor.



Özel hayat mı: Daha önce İncirlik Üs Komutanı olan ve burada ABD’lilerle birlikte çalışan Tümgeneral Türkmen’in istifasının arkasında ise özel hayatıyla ilgili bazı sorunlar olabileceği konuşuluyor. İstifasının özel hayata ilişkin olabileceği spekülasyonları, Tümgeneral Şanlı için de yapılıyor. Ancak resmi makamlar bu iddiaları doğrulamıyor.



2 yıl önce de yaşandı



Hava Kuvvetleri, yaklaşık iki yıl önce de yine iki generalin istifasıyla karşılaşmıştı. 2007 Ağustos’unda Tümgeneral Orhan Uğurluoğlu, Savunma Bakanlığı’nda yerinde bırakıldığı, Hava Eğitim Kurmay Başkanı Tuğgeneral Karaca da uzatma aldığı gerekçesiyle istifa etmişti. O dönemde birinci sıradan Tümgeneralliğe terfi eden Uğurluoğlu’nun, bazı kız ve erkek öğrencilerin okulda uygunsuz ilişki kurdukları iddialarıyla patlayan olaylarda Hava Harp Okulu’nda komutan olmasının kariyerine darbe vurduğu konuşulmuştu.



'Kurumla ilgili bir durum yok'



Hava Pilot Tümgeneral Sinan Şanlı’nın görevinden ayrılmasının ardından, dün itibariyle bu göreve Tümgeneral Hasan Küçükakyüz’ün getirildiği öğrenildi. Hava Harp Okulu Komutanlığı’nın internet sitesinde Tümgeneral Küçükakyüz’ün özgeçmişine yer verildi.



Bu arada, görevden ayrılan Tümgeneral Sinan Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "tamamen şahsi kararıyla görevden ayrıldığını" belirterek, şunları söyledi:



"Kurumumla ilgili bir durum söz konusu değil. Konuyla ilgili farklı spekülasyonlar yapılması hem şahsımı hem de kurumumu rahatsız etmektedir. Ayrılma nedenim tamamen şahsi gerekçelerle olup, başka bir konuyla ilişkilendirilmesi doğru değildir."

