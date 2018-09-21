Hava Kuvvetleri'nde ‘FETÖ' operasyonu: Görevdeki 110 askere gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri'ndeki ‘FETÖ' yapılanması soruşturmasında, aralarında 3 albay, 2 yarbayın olduğu tamamı muvazzaf 110 asker için gözaltı kararı verildi. 110 şüpheliden 85'i, 16 ildeki operasyonlarda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 astsubay olmak üzere 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

110 şüpheliden 85'i, 16 ildeki operasyonlarda gözaltına alındı.