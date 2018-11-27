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Hava Kuvvetleri'nde 'FETÖ' operasyonu: 82 gözaltı kararı

Gözaltı kararı verilenlerin tamamı muvazzaf

27 Kasım 2018 12:34

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında tamamı muvazzaf 82 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün "mahrem imamları"yla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları, başkaları adına kayıtlı operasyonel hatlarla mahrem imamlarla haberleştikleri belirlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tamamı muvazzaf bir yüzbaşı, bir teğmen ve 80 astsubayı gözaltına almak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin gözaltı işlemlerinin sürdüğü, yakalananların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.

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