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Hava Kuvvetleri'nde 'FETÖ' operasyonu; 24 gözaltıdan 18'i muvazzaf subay

Gözaltına alınanlar arasında 1'i meslekten ihraç edilen toplam 4 pilotun da yer aldığı belirtildi

27 Nisan 2018 10:21

'FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik Eskişehir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 18'i muvazzaf subay olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde 26 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Ankesörlü telefon ile örgüt içinde iletişim kurdukları belirlenen şüphelilerden 24'ü, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Amasya, Kütahya, Ankara ve Balıkesir yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca yakalananlardan 6 şahsın TSK'den ihraç edildiği veya açığa alındığı, 18'inin ise, muvazzaf subay olduğu öğrenildi. 1’i meslekten ihraç edilen toplam 4 pilotun da içlerinde yer aldığı 24 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının ise, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan şüpheliler arasında daha önce kapatılan hava hastanelerinde görevli pilotlara uçuş yeterlilik belgesi veren rütbeli tabip subayların da yer aldığı öğrenildi.

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