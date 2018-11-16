Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 188 gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK\'daki \'kripto\' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen \'Ankesörlü telefon soruşturması\' kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nda 4\'ü teğmen, 96\'sı astsubay, 88\'i de Akıncı Üssü davasının tutuklu sanığı sivil imam Kemal Batmaz\'a bağlı oldukları tespit edilen sivil imam olmak üzere, 188 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde FETÖ/PDY\'nin mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 4\'ü teğmen, 96\'sı astsubay olmak üzere 100 asker ile bu kişilerden sorumlu oldukları belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü\'nde yakalanan sivil imam Kemal Batmaz\'a bağlı olarak çalıştıkları tespit edilen 88 sivil hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Ankara ve 25 ilde başlatılan operasyonlarda şüphelilerden bazılarının yakalandığı, firari durumdakilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtili. Gözaltı kararı verilen askerlerin soruşturma kapsamında daha önce haklarında idari işlem uygulandığı, sivil imamlardan 13\'nün ise kamuda aktif olarak çalıştıkları açıklandı.