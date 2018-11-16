Hava Kuvvetleri'nde 'FETÖ' operasyonu; 100 asker ile 88 sivil hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyonda 100 asker ile 88 sivil hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Öte yandan hakkında gözaltı kararı çıkanlardan 88 sivilin Akıncı Üssü'nün davasında yargılanan Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalışan 'mahrem imamlar' olduğu belirtildi.

Operasyonla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 4 teğmen, 96 astsubay olmak üzere toplam 100 asker şüpheli ile Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve FETÖ terör örgütü ile irtibatlı askerleri, örgüt adına yöneten ve FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı Kemal Batmaz’a bağlı olarak çalışan 88 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 188 şüpheli hakkında 16.11.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

Gözaltına alınan asker şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uyggulanmıştır. Gözaltına alınan sivil mahrem imamlardan 13 kişinin kamuda değişik kurumlarda aktif olarak çalıştığı tespit edilmiştir."

Ayrıca ABD Büyükelçiliğine saldırı şüphelisinin de Hava Kuvvetleri 'mahrem imamı' olduğu ifade edildi.