Hava Kuvvetleri'nde devir teslim 

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli\'nin katılımıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nda devir teslim töreni gerçekleşti.
Orgeneral Abidin Ünal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini düzenlenen törenle Orgeneral Hasan Küçükakyüz\'e devretti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı\'ndaki törene, Bakan Canikli\'nin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'la kara ve deniz kuvvetleri komutanları da katıldı. Tören sonunda, Milli Savunma Bakanı Canikli, Orgeneral Ünal\'a şilt verdi.
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