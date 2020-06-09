Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 181'i muvazzaf, 191 gözaltı kararı!

İzmir ve 22 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 181'i muvazzaf 191 şüpheliden 145'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2004-2016 yılları arasında İzmir'deki sınavlarda FETÖ mensuplarınca mülakat aday numarasının şifrelenip, bu şifre üzerinden bazı kişilere aday numarasının verilerek mülakatlarda başarılı sayılması suretiyle usulsüzlük yapıldığı belirlenerek, 191 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin 2005, 2011 ve 2012 yıllarında İzmir'de yapılan Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakatlarında kendilerine verilen aday numarasının her sınav yılı için tespit edilen formüle göre avantajlı grupta bulundukları, terör örgütü mensuplarınca mülakat aday numarası üzerinden belirlenen formüle (şifreye) uygun aday numarası aldıkları belirlendi.

Şüphelilerden 154'ünün şifreli aday numarası verilmesinin yanında örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefon irtibatı da bulunduğu tespit edildi..

İstanbul'da TSK yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızan mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında halen kamuda doktor ve öğretmen olarak görev yapan 7'si sivil yönetici olmak üzere toplam 158 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Polisin yaptığı iki ayrı operasyonda 86 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalarına devam ediliyor.