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Hava Kuvvetleri Komutanlığında bir istifa daha

Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tümgeneral Mehmet Yılmaz Erdoğan’ın yaklaşık iki ay önce istifa ettiği öğrenildi.

06 Haziran 2011 03:00

T24 - Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tümgeneral Mehmet Yılmaz Erdoğan’ın yaklaşık iki ay önce istifa ettiği öğrenildi.


Askeri çevrelerde, Erdoğan’ın istifasının arkasında özel yaşamını ilgilendiren bazı bilgilerin internet sitelerine düşmesinin etkili olduğu öne sürüldü.

İstifanın arkasında son dönemde Hava Kuvvetleri’nin hedef alınmasına yönelik tepki olduğu iddiaları ise doğrulanmadı. Doğrulanmayan bir diğer iddia da Erdoğan’ın Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay’la sorunlar yaşadığına dair oldu. Resmi makamlar ise istifayla ilgili herhangi bir değerlendirme yapmadılar.


Daha önce de 4 istifa vardı

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde son dönemde en fazla istifaların yaşandığı kuvvet olarak gündeme gelmesiyle dikkat çekiyor. Hava Kuvvetleri, 2009 yılında da iki istifa haberiyle sarsılmıştı. Hava Harp Okulu’nun komutanı Tümgeneral Sinan Şanlı ile Ege’de “İt dalaşları” dahil en kritik operasyonları yapan 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı’nın iki numaralı ismi Tümgeneral Levent Türkmen, istifalarını vererek görevlerinden ayrılmışlardı. 2007 Ağustos’unda da Tümgeneral Orhan Uğurluoğlu Savunma Bakanlığı’nda yerinde bırakıldığı, Hava Eğitim Kurmay Başkanı Tuğgeneral Karaca da uzatma aldığı gerekçesiyle istifa etmişti.

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