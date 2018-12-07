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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 87 astsubaya gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK'daki 'kripto' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 87 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi

07 Aralık 2018 13:06

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK\'daki \'kripto\' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen \'Ankesörlü telefon soruşturması\' kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nda, 87 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY\'nin Hava Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 87 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonlarda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirtildi.


Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

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