Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 87 astsubaya FETÖ'den gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da, TSK\'daki \'kripto\' FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nda, 87 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'nin Hava Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 87 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, operasyonun sürdüğü bildirildi.