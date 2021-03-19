Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik FETÖ soruşturması: 11 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma gereği 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 10 subay/astsubaydan 3’ünün görevde, 3’ünün ihraç, 2’sinin geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 2’sinin emekli olduğu bilgisi paylaşılırken; diğer bir kişinin de daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olduğunu belirtildi.

Gözaltılara ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından;

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan; 3’ü görevde, 3’ü ihraç, 2’si geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 2’si emekli 10 subay/astsubay ile 1’i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 7 ilde 19.03.2021 tarihinden geçerli olmak üzere gözaltı kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.