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Hava Kuvvetleri Komutanı: Kılıçdaroğlu’nun karşılanmasında kasıt yok, kusur var

Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanması tartışma yaratmıştı

23 Nisan 2017 22:41

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bandırma 6. Ana Jet Üssü’nde askeri törenle ilgili karşılanmasına ilişkin rapor hazırlandığını söyledi.

23 Nisan resepsiyonunda konuşan Ünal, “Kasıt yok, kusur var” ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu, 13 Nisan’da Balıkesir ve ilçelerindeki programları kapsamında Bandırma'ya gitmiş, burada askeri bir törenle karşılanmıştı. Söz konusu karşılanma tartışma yaratmıştı. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer hakkında işlem başlatılmasını ve görevden alınmasını kişiler, sosyal medyada birçok mesaj paylaşmıştı.

 

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