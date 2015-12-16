Hava Kuvvetleri generali: Angajman kurallarını siyasi otorite ilan etti, Rus uçağını vurmasak görevi ihmal olurdu

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın, düşürülen Rus uçağıyla ilgili AKP'ye yakın bazı sosyal medya hesapları tarafından hedef gösterilmesinin ardından Hava Kuvvetleri'nden ismini vermek istemeyen üst düzey bir komutan, "Angajman kurallarını ilan eden siyasi otoritedir ve özellikle siyasi sonuçları angajman kurullarının ilanından önce mutlaka değerlendirilmiştir" dedi. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün haberine göre, "Asker, angajman kurallarını uygulamaktan sorumludur" diyen komutan, "Siyasi değerlendirmeler içine giren ve bu nedenle de angajman kurallarını uygulamayan askeri otorite hakkında ne gibi işlem yapılacağı açıktır" ifadesini kullandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu da, Rus savaş uçağının düşürülmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Her türlü tedbiri alacağımız dile getirilmiştir. Gerekli talimatlar Genelkurmay'a bizzat tarafımdan verilmiştir" demişti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Hava Kuvvetleri'nden üst düzey komutanın yaptığı açıklamalar şöyle:

“Görevi ihmal olur"

1 -Rus uçakları tarafından yapılan ihlallerin en baştan beri tespit edilmiş gerek siyasi, gerekse askeri otorite tarafından ‘sehven’ olmadıkları, ‘kasten’ yapıldıkları kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu konuda siyasi otorite kararlı olduğunu en baştan itibaren dile getirmiş ve ihlallerin düşmanca hareket olarak nitelendirileceğini deklare etmiştir.

2 – Bundan sonra siyasi otorite tarafından tespit edilen angajman kuralları ihlallerin düşürmeyi gerektirecek nitelik taşıdığı gerçeği teyit edecek şekilde ilan edildi.

3 – Türkiye-Suriye arasında 1971 yılında imzalanan Hudut Bölgesi Uçuş Yönetmeliği doğrultusunda uçaklar sınıra 5 kilometreden fazla yaklaşamaz. Uyarılar dikkate alınmazsa, angajman kurallarının gereği yapılır. Bu durumda da söz konusu 5 kilometrelik sahadan itibaren 5 dakika boyunca defalarca uyarılar yapıldı.

4 – Angajman kuralları hukukidir. İlan edilmesi siyasi bir karardır. Angajman kurallarının gereği yapılmazsa ‘görevi ihmal‘ ortaya çıkar. İlan edilen angajman kurallarının uygulanabilmesi için asker gerekli önlemi alır, gerekirse Suriye örneğinde olduğu gibi havada ‘hava devriyesi” için uçak bulundurur.

"Angajman kurallarını ilan eden siyasi otoritedir"

5 – Angajman kurallarını ilan eden siyasi otoritedir ve özellikle siyasi sonuçları angajman kurullarının ilanından önce mutlaka değerlendirilmiştir. Asker, angajman kurallarını uygulamaktan sorumludur. Siyasi değerlendirmeler içine giren ve bu nedenle de angajman kurallarını uygulamayan askeri otorite hakkında ne gibi işlem yapılacağı açıktır.

6 – Bunun yanında, bugün ‘angajman kurallarını uyguladı’ diye askeri eleştirenlerin, angajman kurallarını uygulamayan askeri otoriteler hakkında neler söyleyebileceklerini herkes tahmin edecektir.

7 – Ülkenin sınırı yerde de, hava da egemenlik konusudur. İhlalin saniyesi, dakikası olamaz. İhlal ihlaldir. İlgili angajman kuralı çerçevesinde gereken mutlaka yapılır. Eğer bu eleştirileri ileri sürenler, Türkiye Hava Sahasını ‘egemenlik sahası’ olarak görmüyorsa, siyasi sorumluluğa saygı duymuyorlarsa, o da onların sorudur.

Angajman kuralları belli bir amaca, bölgeye, zamana göre belirlenir. Amaç sınırdır, bölge sınırdır, zaman sınırdır. Bu sınırlara göre o kural tatbik edilir. Angajman kuralları otomatik bir biçimde robot gibi takip edilir.