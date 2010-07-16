Hava Kuvvetleri Komutanı Aksay Belediye Başkanı Topbaş'ı ziyaret etti





Mehmet Demirkaya - T24



Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Aksay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Üsküdar'daki bir restorasyon konusunun gündeme geldiği öğrenildi.



Haber değeri görmeyen birçok ziyaretin basına duyurulmasın karşın, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aksay'ın, Belediye Başkanı Topbaş'ı makamında ziyaret etmesinin gizli tutulması dikkat çekti. 25 Haziran 2010 sabahı saat 9.00'da gerçekleşen ziyarette Topbaş, Aksay'ı Belediye Sarayı'nın kapısında karşıladı. Belediye Sarayı'nın girişine yerleştirilen kürsüdeki ziyaretçi şeref defterini imzalayan Orgeneral Aksay daha sonra Topbaş'ın makamına geçti. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin sabah erken saatte gerçekleşmesi bu önemli ziyareti belediye muhabirlerinin de dikkatinden kaçırdı.





Üsküdar'daki restorasyon



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Ahmet Faruk Yanardağ, ziyaretle ilgili sorularımız üzerine şunları söyledi:



"Başkan ile Komutan daha önceden de tanışıyorlardı. Sayın Aksay Başkan Topbaş ile başka ortamlarda karşılaştıklarında ziyarete gelmek istediğini bildirmişti. Ziyaretin amacı bu olmakla birlikte görüşme sırasında Üsküdar'daki bir restorasyon konusu da gündeme geldi."



Ziyaretin basına neden duyurulmadığıyla ilgili sorumuz üzerine ise Yanardağ, çeşitli zamanlarda komutanlardan Başkan Topbaş'a, birlikte İstanbul'u gezip görme yönünde isteklerin geldiğini ve bu ziyaretlerin gerçekleştiğini ancak güvenlik nedeniyle bu ziyaretlerin basına duyurulmadığını söylemekle yetindi.





