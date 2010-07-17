Hava Kuvvetleri ile belediye arasında ilginç takas





MEHMET DEMİRKAYA - T24



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih'teki 472 metrekarelik eski askerlik şubesinin yerine karşılık, Üsküdar Salacak sahilindeki 983 metrekarelik yeşil alanın imar planını değiştirerek askeri alana aldı ve Milli Savunma Bakanlığı'na devretti. Salacak'taki söz konusu yeşil alan, havacı subayların kullandığı Şemsi Paşa Hava Lokali'nin bitişiğinde bulunuyor ve lokal tarafından kullanılıyordu. Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Aksay geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a süpriz bir ziyarette bulunmuştu.





TSK'nın ihtiyaç duyduğu binalar



Milli Savunma Bakanlığı 2007'de, Fatih İfaiyesi'nin arka tarafından bulunan eski askerlik şubesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devretmek istedi. Bakanlık, 472 metrekare parsel ve üzerindeki binanın devrine karşılık Büyükşehir Belediyesi'nden, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu bina ve tesislerin protokol karşılığında yaptırılmasını istedi.



Bu amaçla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 11 Nisan 2007 tarihli toplantısında, Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a protokol yapılması yetkisi verdi.



Ancak Milli Savunma Bakanlığı 7 Temmuz 2009 tarihli yazısıyla Fatih'teki eski askerlik şubesinin yerine karşılık, TSK'nın ihtiyaç duyduğu bina ve tesislerin yaptırılması isteğinden vazgeçti. Bakanlık bunun yerine, Üsküdar Salacak sahilinde bulunan 983 metrekarelik yeşil alanın, plan değişikliği yapılarak askeri alana alınmasını ve "fark talebinde bulunmamak kaydıyla" Fatih'teki yerle takas edilmesini istedi.





TSK'nın "ihtiyaç duyduğu" lokal



Milli Savunma Bakanlığı'nın istediği yeşil alan, İstanbul Boğazı'nın en güzel yerlerinden biri olan Salacak sahilindeki Şemsi Paşa Hava Lokali'nin bitişiğinde. Söz konusu lokal binası, Osmanlı döneminde Bostancı Ocağı ve Nizam-ı Cedid Karakolu olarak kullanılmış tarihi bir yapı. Askeri alana alınması istenen bitişikteki arazi ise imar planlarında 1997'den beri yeşil alan. Konuyla ilgili olarak hazırlanan İmar Komisyoru raporunda ise arazinin kısmen boş ve ağaçlık olduğu, Şemsi Paşa Hava Lokali'nin hizmetlerinde kullanıldığı belirtildi.



Yeşil alanın askeri alana alınmasıyla ilgili 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 18 Eylül 2009 tarihli toplantısında oybirliğiyle kabul edildi.



Üsküdar Belediyesi'nin aynı doğrultuda hazırladığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı da, 12 Mart 2010 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oybirliğiyle geçti.





Topbaş'a protokol yapma yetkisi



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, imar planlarında yapılan değişikliklerin ardından, 16 Nisan 2010 tarihinde de söz konusu arazilerin takası için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a oybirliğiyle yetki verdi. Başkan Topbaş'a verilen yetkide şöyle deniyor:



"Şemsi Paşa Hava Lokali hizmetlerinde kullanılan 983 metrekarelik arazinin imar planında gereken değişikliklerin yapılarak takasi ile hazırlanacak protokolün imzalanması husususunda İstanbula Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Kadir Topbaş' yetki verilmesi5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18. maddesi (g) ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesi(g) bendi uyarınca uygun bulunmuştur."





Hava Kuvvetleri Komutanı Aksay'ın ziyareti



İmar planlarında yapılan değişiklik ve Topbaş'a protokol yapma yetkisinin verilmesinin ardından, 25 Haziran 2010 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Aksay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı makamında ziyaret etti. Sabah saat 9.00'da gerçekleşen bu ziyaret yaklaşık bir saat sürdü ve basına haber verilmedi. Sorularımız üzerine belediye yetkilileri daha sonra ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğunu ancak görüşme sırasında Üsküdar'daki bir restorasyon konusunun da gündeme geldiğini söylemekle yetinmişti. Bu ziyaret sırasında protokolün imzalanıp imzalanmadığıyla ilgili ise yetkililer bir açıklama yapmadı.





