-HAVA KORSANININ TALEBİNİ NORVEÇ REDDETMİŞ STOCKHOLM (A.A) - 06.01.2011 - THY'nin Oslo-İstanbul seferini yapan uçağında, üzerinde bomba olduğunu söyleyerek olay çıkaran Cuma Y'nin, Norveç'te uzun süre sığınmacı olarak yaşadığı, oturma izni almak için başvuruda bulunduğu ancak bunun Norveç tarafından reddedildiği bildirildi. İsveç Haber Ajansı TT'nin Norveç kaynaklarına dayanarak bugün verdiği habere göre, arkadaşları, Cuma Y'nin Norveç'in Voss kentinde uzun yıllar sığınmacı olarak yaşadığını belirtti. Bu süre içinde Cuma Y'nin Norveç makamlarından oturma izni almak için çaba gösterdiği ancak başvuruların Norveç tarafından her seferinden geri çevrildiği kaydedildi. Habere göre, arkadaşları, oturma izni kabul edilmeyen Cuma Y'nin bu durumu protesto etmek için açlık grevi başlatmayı planladığını öne sürdüler.