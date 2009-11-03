Hava korsanı Ekinci Türkiye dönmek istiyor

THY uçağını 2006'da kaçıran hava korsanı Hakan Ekinci, İtalya'daki cezasını tamamlamasının ardından, bugün Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğine giderek ülkeye dönüşü için resmi işlemlerin başlatılmasını talep etti.

Ekinci, Roma'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketi olan İzmir'de din değiştirip Katolik olmasının ardından, askerlikten kaçma ve THY uçağını kaçırma eyleminden büyük pişmanlık duyduğunu belirterek, "Türkiye'de herkesten özür diliyorum. Ülkeme dönmek istiyorum" dedi.

Roma Büyükelçiliğine bugün başvuruda bulunduğunu ifade eden Ekinci, "Nüfus cüzdanımı aldım. Seyahat belgemin tanzim edilmesini istedim. Türkiye'ye dönerek ceza indiriminden yararlanmak istediğimi belirten bir dilekçe yazdım" diye konuştu.

Hakan Ekinci, İtalya'da hapis cezasını tamamlayarak 14 Eylül 2009'da tahliye edilmesinin ardından, Türkiye'nin hakkındaki iade talebine yaptığı itirazdan da vazgeçtiğini söyledi.

Lecce İstinaf Mahkemesinde 18 Şubat 2010'da yapılacak duruşmayı beklemeksizin Türkiye'ye dönmek istediğini belirten Ekinci, "Büyükelçiliğimizdeki yetkililer, zannediyorum İçişleri Bakanlığına bir yazı yazarak, ödenek talebinde bulundu. Gerekli belgelerin ve biletimin hazırlanmasının ardından, ülkeme hemen geri dönmek istiyorum" dedi.

Ekinci, Türkiye'ye gittiğinde askerlikten firar nedeniyle hapis yatacağına işaret ederek, "Başka da bir suçum yok. İtalya'da hüküm giymemden önce, uçak kaçırma eylemim nedeniyle Türkiye'de hakkımda bir dava açılmıştı. Ancak bu eylemin cezasını İtalya'da hapis yatarak tamamlamış durumdayım. Dolayısıyla Avrupa normları açısından aynı suçtan ikinci kez hapis yatmam söz konusu olmayacaktır" ifadesini kullandı.

-"HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASINI YAPTIĞIMI ANLADIM"-

Ekinci, uçak kaçırma eylemi neticesinde İtalya'da yaşadıklarından kendisi açısından büyük bir ders çıkardığını savunarak, "Hayatımın en büyük hatasını yaptığımı anladım. Burada yaşadıklarım Türkiye'de İslam kültürünün büyüklüğünü görmemi sağladı. İslam'dan daha büyük bir din olmadığını anladım" dedi.

Memleketi İzmir'de bulunduğu süre içinde Katolik bir cemaatin etkisiyle din değiştirmesini hata olarak niteleyen Ekinci, "Uçak kaçırma eylemi sonrasında yaşadıklarım, gerçekleri görmemi sağladı. Bunları yaşamasaydım, belki gerçekleri göremeyecek ve Türkiye'de yaşamımı belki de Hristiyan olarak sürdürecektim" diye konuştu.

Ekinci, askerlikten firardan dolayı da üzgün olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"Şehit annelerinden de özür dilemem gerekiyor. İnsanlar evlatlarını askere gönderiyor. Onlar gidiyor, gönüllü olarak bu işi yapıyor. Ben ise askerlikten kaçtım. İnsanların çocukları askerde şehit oluyor. Onların oğullarının ruhuna leke sürdüm. Bu açıdan da pişmanım ve özür diliyorum."

Ekinci, "Uçak kaçırma eylemiyle Türkiye'nin adını da kötüye çıkardım. Devlet büyüklerimden beni affetmelerini istiyorum. Cumhurbaşkanı'ndan, Başbakan'dan, Milli Savunma Bakanı'ndan, Meclis'te bulunan bütün milletvekillerinden, ama hepsinden önemlisi Türk halkından özür diliyorum" diye konuştu.

Ekinci, meydana gelenlerin ardından kendisini reddeden ve kendisiyle artık konuşmayan ailesinden de özür dilediğini kaydetti.

Hapisten çıkışı sırasında Türkiye'nin iade talebine yaptığı itiraz nedeniyle, "adli gerekçeyle" halen İtalya'da oturma izni bulunan 31 yaşındaki Ekinci'nin, birkaç güne kadar Türkiye'ye dönüşünün mümkün olabileceği belirtiliyor.

Ekinci, 3 Ekim 2006'da Tiran-İstanbul seferini yapmakta olan THY uçağını kaçırarak Brindisi'ye indirme eylemi nedeniyle İtalya'da 3 yıl 4 ay hapse mahkum olmuş, ceza indirimlerinin de katkısıyla 14 Eylül 2009'da hapis cezasını tamamlayarak serbest bırakılmıştı.