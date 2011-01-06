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HAVA KORSANI BAKIRKÖY'E SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A)

06 Ocak 2011 16:40

-HAVA KORSANI BAKIRKÖY'E SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - THY'nin Oslo-İstanbul seferini yapan uçağında üzerinde bomba olduğunu söyledikten sonra etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Cuma Y, savcılıkça Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildi.  Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesine başvurulan Cuma Y, üzerinde çıkan özürlü kartı da dikkate alınarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.  Savcılığın, Cuma Y, hakkında hastaneden alınacak rapora göre işlem yapacağı kaydedildi.

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