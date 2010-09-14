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Dünya

HAVA KORSANI AVUKATLARINI AZLETTİ DETROIT (A.A)

14 Eylül 2010 12:57

-HAVA KORSANI AVUKATLARINI AZLETTİ DETROIT (A.A) - 14.09.2010 - Amsterdam-Detroit seferini yapan yolcu uçağını geçen Noel zamanı havaya uçurmaya çalışan Nijeryalı Ömer Faruk Abdülmuttalib, kendisine tayin edilen avukatları azletti. Abdülmuttalib, Michigan eyaletinde, Detroit kentindeki mahkemede, ''Bir avukatın benim çıkarlarımı en iyi şekilde temsil edebileceğini sanmıyorum'' ifadesini kullandı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen Abdülmuttalib, mahkum üniformalı, elleri arkadan kelepçeli halde çıktığı mahkemede, savunmasını kendisinin yapacağını söyledi. Hakim de, sanığa bir hata yaptığını ve avukatlarının tecrübe sahibi olduklarını söyledi. Bununla birlikte sanığın talebini kabul ettiğini de belirten hakim, ihtiyaç halinde kendisine yeni bir avukat tayin edileceğini kaydetti. Abdülmuttalib, bir mahkemede sürecin nasıl işlediğini bildiğini söyledi ama hakime hakkındaki suçlamalardan bazılarında suçunu kabul edip edemeyeceğini sorunca, hakim, ''İşte ben de bu yüzden size birine danışmanızı önerdim. Bu tür sorularınıza yanıt bulmada size yardımcı olur'' dedi. Mahkeme bir sonraki duruşmanın tarihi de 14 Ekim olarak belirledi.

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