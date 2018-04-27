Hava kirliliğine dikkat çekmek için için pedal çevirdiler

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, \'Pedalları ileri hastalıkları geri çevirelim\' sloganıyla düzenlenen bisiklet turu, renkli görüntülere sahne olurkan, hava kirliliği ile mücadaleye dikkat çekildi.

Ödemiş Zafer İlkokulu tarafından hava kirlliğine karşı motorlu taşıtlar yerine bisiklete binilmesi konusunda farkındalık yaratmak için düzenlenen bisiklet turuna bin öğrenci katıldı. 3 ve 4\'üncü sınıf öğrencilerinin bisikletleriyle, daha alt sınıfların ise yaya olarak katıldığı etkinlik kapasamında Salı Pazarı\'nda toplanıldı. Buradan pedal basmaya başlayan öğrenciler, Saraçoğlu Caddesi güzergahını takip ederek Atatürk Mahallesi\'ndeki okul binasına ulaştı. Güzergahı yaya olarak geçen öğrencilerin de okula gelmesiyle birlikte etkinlik burada devam etti. Okulda bahçesindeki halkoyunları gösterileri ve konserin ardından, öğrencilere tavuklu pilav ikramında bulunuldu. Etkinliğe bazı veliler de katılarak destek verdi.

Zafer İlkokulu Müdürü Sami Keskin, 10 yıldır okul olarak Uluslararası Çevre Vakfı\'na bağlı olan \'Eko Okullar\' kapsamında çalışmalarını yürüttüklerini belirtip, \"Geçtiğimiz yıllarda \'geri dönüşüm\', \'çevre kirliliği\', \'organik tarım\', \'su tasarrufu\' ve \'enerji tasarrufu\' gibi konularda çalışmalar yaparak toplumumuzda farkındalık yaratmaya çalıştık. Yaklaşık 9 yıldır, \'yeşil bayrak\' sahibi olan, bu alanda Ödemiş\'te ilk olma özelliği taşıyan okulumuz bugün bir başka etkinlikle de hava kirliliği ile mücadelede farkındalık oluşturmak adına, \'Pedalları ileri, hastalıkları geri çevirelim\' projesini hayata geçirdi. Küresel ısınmanın had safhaya ulaştığı günümüzde, Ödemiş gibi düz bir ovada bulunan şehrimizde toplu taşıma araçlarının ya da bugün yaptığımız gibi bisikletlerin kullanılması temiz havamız adına çok önemlidir. Toplu taşıma araçları ve bisiklet kullanımı kişi başına düşen karbon salınımını azaltacak ve daha temiz, daha yaşanası bir Ödemiş\'i bize sunacaktır. Biz geleceğimize temiz ve sağlıklı bir çevre, temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmak istiyoruz\" dedi.

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