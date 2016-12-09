Hava kirliliği nedeniyle Paris'te toplu taşıma artık ücretsiz

Hava kirliliğiyle boğuşan Avrupa'da kirlilikle mücadele kapsamında bir dizi önlem alınırken, Fransa'nın başkenti Paris'te araçların plaka numarasına göre trafiğe çıkma yasağı uzatıldı, toplu taşıma ücretsiz hale getirildi. Son 10 yılın en büyük kirliliğiyle boğuşan Paris'te çarşamba günü tek sayıyla biten araçların kullanılmasına perşembe günüyse çift sayıyla biten araçların trafiğe çıkmasına izin verilmişti.

Son 20 yılda 4. kez uygulanan yasak bugün de devam etti. Fransa hükümeti, kirlilikle mücadele kapsamında toplu taşımanın da ücretsiz olduğunu açıkladı. Ülkenin önemli kentlerinden Lyon da hava kirliliğiyle mücadele ediyor. Lyon’da da bugün için plaka numarasına göre trafiğe çıkma yasağı getirildi.

Öte yandan, hava kirliliği uluslararası ulaşımı da etkiledi. Dün bazı Paris-Londra-Brüksel arası tren seferleri iptal edildi.

Avrupa’da hava kirliliğinin en yoğun ve en ölümcül olduğu ülke ise İtalya. Avrupa Çevre Ajansı’nın verilerine göre ülkede, 2013 yılında 20 binden fazla kişi hava kirliliği kaynaklı sağlık sorunlarından dolayı yaşamını yitirdi.

Aynı yıl en çok ölümlerden biri ise İngiltere'de yaşandı. Londra'da 2013 yılında benzer sebeplerden 12 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.