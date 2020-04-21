Hava kirliliği düştü; Milano karantina sonrası araç trafiğini kısıtlamayı planlıyor

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İtalya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina altında olan Milano kentinde hava kirliliğinde sert düşüş yaşanması salgın sonrası günler için yeni düzenlemelere neden oldu. Şehirde araç yoğunluğunun azaltılması için sokaklarda bisiklet ve yaya alanlarının arttırılacağı belirtildi.

İtalya'da Koronavirüs'ün en çok yayıldığı Lombardiya bölgesinde bulunan ve karantinanın sürdüğü Milano'da belediye sokakların sakin olduğu günlerde hava kirliliğinde yaşanan düşüşü gördü. Yetkililer kalıcı bir çözüm için karantina sonrası günler için yeni bir şehir planlamasına başvurdu.

Belediyenin açıkladığına göre 35 kilometrelik sokak alanı yaz süresince dönüştürülecek ve bisiklet ve yaya alanı yapılacak. Yeni yapılacak yollarla birlikte yeni hız limitleri, düşük trafik yoğunluğu önlemleri alınacak.

Belediye Başkanı Yardımcısı Marco Granelli, "Yıllarca araç kullanımını azaltmak için çalıştık. Eğer herkes araba kullanırsa insanlara yer kalmaz, hareket edecek yer kalmaz. Tabii ki ekonomiyi açmak istiyoruz fakat bunu geçmişten farklı bir şekilde yapmalı, Milano'nun yeni durumunu hazırlamalıyız"