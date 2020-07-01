Hava-İş: Türk Hava Yolları pilot maaşlarını yarı yarıya azaltmayı planlıyor

Türk Hava Yolları'nın pilot maaşlarını yarı yarıya düşürmeyi, diğer çalışanlarının ücretlerini de azaltmayı planladığı bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre, Hava-İş Sendikası, koronavirüs salgını nedeniyle filosunun büyük kısmını yerde tutmak zorunda kalan şirketin, mali durumunu düzeltmek için bu yola başvurduğunu söyledi.

Bloomberg'e konuşan Hava-İş Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, şirketin 2018'de, TL'nin dolar karşısında yüzde 28 değer kaybetmesi üzerine yaptığı yüzde 50'den fazlalık zammı geri almayı planladığını belirtti.

Tatlıbal "Biz konuşmaya hazırız ama üyelerimizin onay vermediği herhangi bir şeyin altına imza atmayacağız" dedi.

Türk Havayolları'nın personeline yolladığı bir e-postada paydaşlar ve çalışanların, maliyetleri azaltmak için "daimi önlemler" alması gerekeceğinin vurgulandığı belirtildi.

E-postada ayrıca sendikaya, yeni maaş düzenlemeleriyle istihdamı korunamın mümkün olabileceğinin söylendiği ifade edildi.

Tatlıbal ise "Henüz resmi bir teklif almadık ama yönetimin toplu sözleşmedeki maaş koşullarını ve sosyal hakları rafa kaldırmak istediğini anlıyoruz. Şirketin batmasını istemiyoruz ama personelden tasarruf son çare olmalı" dedi.

Hava-İş Türk Hava Yolları'nın 30 bin çalışanının yaklaşık dörtte üçünü temsil ediyor.