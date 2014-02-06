Hava-İş: THY'den atılan 305 personel geri dönüyor

Türk Hava Yolları'ndaki grev nedeni ile 305 Hava İş üyesi işten atılmıştı. Hava-İş, THY'de işten atılan 305 personelin 1 Mart'tan itibaren işe döneceğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak Hurriyet.com.tr'ye konuşan HAVA-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Sedat Ali Emanet dün gece taraflar arasında bir protokol imzalandığını belirtti.

Protokol sonucunda THY'de görevinden ayrılan 305 kişi 10 Şubat'a kadar işe geri alınmaları için başvuruda bulunabileceğini bildiren Emanet işe dönüş başvurusu yapanların isimlerinin önce yönetimine verileceğini ifade etti.

Aynı pozisyonda tekrar göreve dönecekler

Daha sonra işe geri alınmak isteyen kişilerin eğitimden geçirileceğini söyleyen Emanet 1 Mart itibarıyla işe iade başvurusu yapan kişilerin aynı pozisyonlarında tekrar görevlerine döneceklerini belirtti.

Greve katılan 305 kişi işten atılmıştı

Türk Hava Yolları'ndaki grev nedeni ile 305 Hava İş üyesi işten atılmıştı. Söz konusu işçilerin önemli bir bölümü iş mahkemelerinde açtıkları işe dönüş davalarını kazanmıştı. 305 işçinin işe dönüşü sorunun devam ettiği süreçte Hava İş Genel Kongreye gitmişti. 7-8 Aralık'ta yapılan seçimlerde 24 yıl Hava İş Başkanlığı yapan Atilay Ayçin, seçimi kaybetmişti.