Hava-İş: Kaza, 'Buna da şükürle' sulandırıldı

Hava-İş Sendikası, 'Kazanın, THY işletmesini yönetenler ve SHGM için ders olması gerektiğini açıkça ilan ediyoruz' dedi.





Hava-İş Sendikası'ndan, Hollanda'daki uçak kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "Kazanın, THY havayolu işletmesini yönetenler ve SHGM için bir uyarı ve ders olması gerektiğini bir kez daha açıkça ilan ediyoruz" ifadesine yer verildi.



Yazılı açıklamada, THY'ye ait "Tekirdağ" adlı Boeing 737-800 tipi uçağın Amsterdam yakınlarında pist dışına düşmesiyle oluşan kaza dolayısıyla ölenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.



Konuyla ilgili çelişkili bilgiler olması, resmi açıklamanın gecikmesi ve kayıplar konusunda resmi açıklama yapılmaması nedeniyle, konuyu değerlendirmek için beklemek zorunda kalındığı ifade edilen açıklamada, akşam saatlerinde Hollanda sivil havacılık yetkililerinin 6'sı yolcu, 3'ü uçucu ekip olmak üzere 9 can kaybı olduğunu söylemesiyle derin bir üzüntü yaşandığı kaydedildi.



'Zihniyet değişmiyor'



Kazayla ilgili teknik anlamda veriler tam anlamıyla açıklığa kavuşmadan gerçekleri açıklayacak bir değerlendirme yapma olanağının bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Olayın daha başında 'az ölümlü bir kırım', 'buna da şükür' gibi kaderci bir yaklaşımla magazinsel anlamda sulandırılmaya başlanması bile bu ülkede bu kazalardan ders alınmadığını, zihniyet değişimi olmadığını göstermektedir" görüşüne yer verildi.



Açıklamada, "kaza sonucu THY'nin ve tüm sivil havacılık sektörünün saygınlığının zedelendiği" iddia edilerek, "Bu, sadece THY'nin değil, hepimizin kazasıdır. Ancak bu çok önemli kazanın, THY havayolu işletmesini yönetenler ve bu sektörü denetleyen sivil havacılık otoritesi SHGM için bir uyarı ve ders olması gerektiğini bir kez daha açıkça ilan ediyoruz" ifadesi yer aldı.



Uçuş emniyetinin, havayolu taşımacılığının olmazsa olmazı olarak değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Kazaların altındaki temel nedenleri ve ihmali olanları sorgulamaya devam edeceğiz. Unutmayacağız unutturmayacağız. Kaybettiklerimizin derin acısıyla tüm ailelere, mesai arkadaşlarına, havacılık camiasına baş sağlığı ve sabır diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

