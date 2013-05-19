Hava-İş: Grevi sonlandırmak için müzakereye açığız

Hava-İş Sendikası, toplu iş sözleşme müzakelerinde grevi sonlandırmak için THY ile müzakereye açık olduğunu açıkladı.



Türk Hava Yolları (THY) tarafından 22 Mayıs'a kadar 24. Toplu İş Sözleşmesi'ni imzalamaya davet edilen Hava-İş Sendikası'nca yapılan açıklamada, THY'nin talebinin, toplu iş sözleşmesindeki uyuşmazlık maddeleri çerçevesinde görüşmelerin kesildiği noktadan yeniden başlatılması çağrısı anlamına gelmediği iddia edildi.

Açıklamada, THY'nin yazıda kullandığı yaklaşımın, hem THY çalışanlarına hem de Hava-İş Sendikası tüzelliğine saygı duymayan bir nitelikte olduğu savunularak, "THY A.O Yönetimi, 5 ay önce ilk görüşmede sunduğu teklifleri dayatmaktadır. Bu da kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

THY yönetiminin, "toplu iş sözleşmesiz ve sendikasız bir THY" yaratmak istediği öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böyle bir yaklaşım, toplu iş sözleşmesinin asıl amacı olan iş barışı ve huzurunun tesis edilmesini yok etmek anlamı taşımaktadır. Hava-İş Sendikası olarak çalışan-şirket-ülke yararını değerlendirmek suretiyle, şirketin temsilcisi THY A.O ve işçilerin temsilcisi Hava-İş Sendikası olarak, ülkemizde yasalarla tanınan ve çerçevesi çizilen toplu iş sözleşme müzakereleri esaslarında karşılıklı saygıyı zedelemeden uyuşmazlık maddelerinin kaldığı yerden ve grevin sonuçlandırılmasını sağlayacak bir noktada müzakereye hazır olduğumuzu belirtiriz."