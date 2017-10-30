 Hava Harp Okulu'ndaki darbe girişimi soruşturması tamamlandı

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu\'ndaki eylemlere ilişkin 34\'ü tutuklu 44 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, eski Tuğgeneral Gökhan Sönmez Ateş\'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kararı Hava Harp Okulu Komutanlığı\'nda 14 Temmuz günü gerçekleştirilen gizli toplantıda aldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından hazırlanan 687 sayfalık iddianamede şüpheliler için \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3 \'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheliler için ayrıca \"Silahlı terör örgütü üyeliği, \"Hava ulaşım araçlarının alı konulması\" ve \"Görevi kötüye kullanma\" suçlarından da cezalandırılmaları talep edildi.

DARBE TOPLANTISI İÇİN AKINCI ÜSSÜNDEN HAVA HARP OKULUNA GELDİ

İddianamede, Hava Harp Okulu\'ndaki darbe kalkışması öncesi düzenlenen toplantı ve koordinasyon çalışmaları ile 15 Temmuz günü Hava Harp Okulu\'nda sabahtan başlayarak darbe kalkışması ve ardından gelişen eylemlere yer verildi. Buna göre 11 Temmuz saat 02.00\'da Akıncı Üs Komutanlığı\'nda görevli olan Hava Pilot Kurmay Albay Ahmet Öztürk\'ün Hava Harp Okulu\'na geldiği ve Hava Harp Okulu Komutanı Fethi Alpay ile görüştüğü tespitine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARARI BU TOPLANTIDA ALINDI

Darbe koordinasyon toplantısının Tuğgeneral Fethi Alpay\'ın Hava Harp Okulu Komutanlığı\'ndaki odasında 14 Temmuz günü öğle saatlerinde yapıldığı, bu toplantıya da darbe girişimine destek veren birlik komutanlarının da katıldığı belirtildi. İddianamede söz konusu toplantıda Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı\'nda görevli Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş\'in de katılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın derdest edilmesi kararını bu toplantı aldığı kaydedildi.

TOPLANTININ GÖRÜNTÜLERİ SİLİNDİ

Toplantının gizlilik içinde yapıldığına dikkat çekilen iddianamede 16 Temmuz günü katlarda bulunan kameraların söküldüğü ancak sonrasında yapılan incelemelerde toplantının görüntülerine ulaşıldığı belirtildi.

VALİ VASİP ŞAHİN\'İ DERSDEST ETMEYE GİDEN BİNBAŞININ ÜSTÜNDEN DARBE PLANI ÇIKTI

İddianamede İstanbul Valisi Vasip Şahin\'i derdest etmek için Hava Harp Okulu\'ndan çıkan ancak Zeytinburnu Kazılıçeşme\'de polisler tarafından yakalanan darbeci askerlerin eylemlerine de yer verildi. Vali Şahin\'i derdest etmekle görevli şüphelilerden Binbaşı Ecir Şık\'ın üzerinden 4 sayfalık darbe görevlendirme planının ele geçirildiği anlatıldı.

