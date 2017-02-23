Hava Harp Okulu'nda Gülen'den kod adıyla bahsediliyormuş

Fethullah Gülen’in “Kaptan” kod adını kullandığı ortaya çıktı. Etraftan anlaşılmasın diye örgüt üyeleri arasında Gülen’den “Kaptan” kod adıyla bahsedildiği kaydedilirken, Gülen’in Hava Harp Okulu öğrencilerine yaptığı bir toplantıda, “En az 20-30 sene sonra harekete geçtiğimizde kimsenin yapacak bir şeyi kalmayacak zaten” dediği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 'ana darbe soruşturması' önceki gün tamamlandı. Hürriyet'ten Damla Güner'in haberine göre, başsavcılık onayının ardından mahkemeye gönderilen iddianamede Fethullah Gülen’in kod adı kullandığına dair bir iddiaya da yer verildi.

İddianamede yer verilen bir ifadeye göre, Gülen’nden “Kaptan” kod adıyla bahsedildiği ortaya çıktı. Cemaatin Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına geçmişte mensup olduğu öne sürülen emekli Yarbay Gürol Doğan savcılığa verdiği ifadede, Hava Harp Okulu’nda Gülen’den bahsedilirken etraftan anlaşılmaması için ‘Kaptan’ kod isminin kullanıldığını belirtti.

"Harekete geçtiğimizde

kimsenin bir şeyi olmayacak"

Bir gün Gülen’in İstanbul’a gelerek Hava Harp Okulu 3. veya 4. Sınıf öğrencilerine konuşma yaptığını anlatan Doğan bu konuşmada Gülen’in, “Bizim işimiz çok uzun soluklu bir iş, acele etmeyin ve kendinizi belli etmeyin. Askeriyede maarifte, emniyette, yargıda ve bunların en etkin yerlerinde yerimizi alacağız. En az 20-30 sene sonra harekete geçtiğimizde kimsenin yapacak bir şeyi kalmayacak zaten” dediğini söyledi.

O general de toplantıda

Doğan, bu toplantıya katılanlar arasında 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından rehin alınan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın, “Beni Fetullah Gülen ile görüştürmek istedi” dediği Akıncı Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim’in de olduğunu ifadesinde söyledi.

2006 yılında Albay Selçuk Başyiğit ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın bahçesinde konuştuğunu anlatan Doğan, bu konuşma sırasında Başyiğit’in kendisine, “Cemaat olarak Silahlı Kuvvetlerde Tümgeneral seviyesine gelindi. Kaptan emir verdiğinde aynı anda havaya kalkacak birçok F16’mız var” dediğini iddia etti.