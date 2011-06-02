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HAVA HARP OKULU KOMUTANI TAŞ İFADE VERİYOR İSTANBUL (A.A)

02 Haziran 2011 18:06

-HAVA HARP OKULU KOMUTANI TAŞ İFADE VERİYOR İSTANBUL (A.A) - 02.06.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen muvazzaf askerlerin içinde Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş'ın da bulunduğu öğrenildi. İstanbul Adliyesine Çırağan Caddesi'ndeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan Merkez Komutanlığına bağlı araçla alınan ve aralarında askeri hakimler ile Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş'ın da olduğu 9 muvazzaf askerin, ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar'a ifade verme işlemi devam ediyor.

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